Даниэль Кормье объяснил, почему Топурия хочет перейти в лёгкий вес

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье считает, что грузинская звезда организации Илия Топурия хочет перейти в лёгкий дивизион (до 70 кг) из-за ментальной усталости.

«Когда вы побеждаете лучших парней, долго державших дивизион, то можете устать. И это не физическая усталость, а ментальная. Вы должны быть невероятно готовы, чтобы сделать то, что Топурия сделал с Максом Холлоуэем и Волкановски», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.

Илии Топурии 27 лет. Грузинский боец выступает в UFC с 2020 года. В феврале на UFC 298 Топурия стал чемпионом, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски. В своём последнем бою на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) нокаутировал в третьем раунде американца Макса Холлоуэя, проведя первую защиту титула.