«Видно со стороны, но не в ринге». Спарринг-партнёр Фьюри назвал его сильную сторону

Британский супертяжеловес Дэвид Аделейе (13-1, 12 KO), на регулярной основе выступающий в качестве спарринг-партнёра звёздного соотечественника Тайсона Фьюри, высказался о его сильных сторонах.

«Он очень неудобный. Когда вы смотрите на Тайсона со стороны, то видите, как он наносит удары. Но когда вы в ринге… Он делает всё по причине, и с его таймингом его тяжело просчитать. Тяжело предвидеть удары, потому что он наносит их в разное время. Он знает, когда нужно бить. Он очень умён, и в его лагере нет приспособленцев, ему говорят как есть», — приводит слова Аделейе издание talkSPORT.

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