Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Видно со стороны, но не в ринге». Спарринг-партнёр Фьюри назвал его сильную сторону

«Видно со стороны, но не в ринге». Спарринг-партнёр Фьюри назвал его сильную сторону
Комментарии

Британский супертяжеловес Дэвид Аделейе (13-1, 12 KO), на регулярной основе выступающий в качестве спарринг-партнёра звёздного соотечественника Тайсона Фьюри, высказался о его сильных сторонах.

«Он очень неудобный. Когда вы смотрите на Тайсона со стороны, то видите, как он наносит удары. Но когда вы в ринге… Он делает всё по причине, и с его таймингом его тяжело просчитать. Тяжело предвидеть удары, потому что он наносит их в разное время. Он знает, когда нужно бить. Он очень умён, и в его лагере нет приспособленцев, ему говорят как есть», — приводит слова Аделейе издание talkSPORT.

Материалы по теме
Фото
Фьюри показал российского тяжеловеса, помогающего ему готовиться к реваншу с Усиком

Усик показал кадры подготовки к бою-реваншу с Фьюри

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android