Владимир Хрюнов поделился прогнозом на реванш Усика и Фьюри

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов высказался о предстоящем реванше между украинцем Александром Усиком и соотечественником Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я дружу с Тайсоном Фьюри и ожидаю разгрома. Думаю, что он победит в этом бою, и не сомневаюсь в этом. Вчера с ним говорил, пожелал ему успеха. С ним работает большая команда профессионалов, там всё в порядке», — сказал Хрюнов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Первый бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112).