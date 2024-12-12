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Владимир Хрюнов поделился прогнозом на реванш Усика и Фьюри

Владимир Хрюнов поделился прогнозом на реванш Усика и Фьюри
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Известный российский промоутер Владимир Хрюнов высказался о предстоящем реванше между украинцем Александром Усиком и соотечественником Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я дружу с Тайсоном Фьюри и ожидаю разгрома. Думаю, что он победит в этом бою, и не сомневаюсь в этом. Вчера с ним говорил, пожелал ему успеха. С ним работает большая команда профессионалов, там всё в порядке», — сказал Хрюнов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яхье Гасанову.

Первый бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112).

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