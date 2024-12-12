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Арман Царукян назвал свою ошибку в первом бою с Махачевым

Арман Царукян назвал свою ошибку в первом бою с Махачевым
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Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) Арман Царукян назвал свою ошибку в поединке с Исламом Махачевым, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 149 в апреле 2019 года.

«Я тратил слишком много сил в попытке повалить его. Я не должен был этого делать, поскольку он очень хорошо защищается. Мне нужно было смешивать работу в стойке и борьбу. Я должен был больше бить, чем бороться», — сказал Царукян в подкасте Ариэля Хельвани.

Напомним, реванш Махачева и Царукяна возглавит турнир UFC 311, который состоится 10 января в Лос-Анджелесе (США).

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