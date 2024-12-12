Хасан Магомедшарипов выступит на турнире PFL 25 января в Дубае

Российский боец смешанного стиля Хасан Магомедшарипов (10-0), младший брат экс-бойца UFC Забита Магомедшарипова, выступит на предстоящем турнире промоушена PFL, который состоится 25 января в Дубае (ОАЭ).

Соперником Магомедшарипова станет 27-летний ирландец Натан Келли (17-4). Боец имеет в своём активе четыре боя в PFL, во всех одержал победы.

Хасану Магомедшарипову 24 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2019 году, с 2021-го по 2023-й выступал в Bellator, до поглощения PFL, где провёл четыре боя, во всех победив. В своём последнем бою в июне победил единогласным решением американца Тайлера Мэтисона.