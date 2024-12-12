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Колби Ковингтон: Хамзат Чимаев абсолютный ублюдок. Как боец, он ни чем не выделяется

Колби Ковингтон: Хамзат Чимаев абсолютный ублюдок. Как боец, он ни чем не выделяется
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Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон нелицеприятно высказался в адрес топового и непобеждённого бойца UFC, который выступает в среднем весе (до 84 кг), чеченца Хамзата Чимаева.

«Чимаев абсолютный подонок. То, что он так обманул всех своих фанатов, является самым омерзительным поступком, которое мне удалось видеть в ММА. Он конченый. Хамзат и Хабиб — просто абсолютные мошенники.

Говоря о нём, как о бойце ММА, то не вижу, чтобы он чем-то выделялся. Он был разоблачён Гилбертом Бёрнсом, который показал, что у него плохая выносливость. И я думаю, что Камару Усман победил его, забрав два раунда», — приводит слова Ковингтона портал Bloody Elbow.

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