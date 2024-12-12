Кевин Джонсон — о поединке с Минаковым: не иду боксировать, иду бить и драться

Экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе американец Кевин Джонсон высказался о предстоящем поединке с бывшим чемпионом Bellator в тяжёлом весе россиянином Виталием Минаковым. Их бой состоится 13 декабря на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Минаков — сильный мужик, у которого очень плотный удар. Он серьёзный оппонент. Поэтому мне нужно будет действовать от себя. Если я справлюсь со всем, что задумал, то это будет просто ещё один день в офисе для меня. И я не чувствую себя расслабленным из-за того, что для соперника этот бой будет одним из первых в боксе.

Мы просто хотим подраться. Я не иду боксировать, иду бить и драться. Поэтому я думаю, это будет равный бой. И я не собираюсь бегать вокруг ринга. Буду бить, пока один из нас не упадёт», — приводит слова Джонсона портал Legalbet.