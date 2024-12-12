Минаков: подготовка к бою с Кевином Джонсоном была самой сложной с точки зрения психологии

Бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе россиянин Виталий Минаков высказался о предстоящем бое с экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе американцем Кевином Джонсоном. Их бой состоится 13 декабря на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Подготовка к бою с Джонсоном была, наверное, самой тяжёлой в моей карьере с психологической точки зрения. Потому что бокс всё-таки — это не моя дисциплина. В какой-то степени это будет мой дебют в боксе, который не является моей сильной стороной.

Бои смешанного стиля — это совершенно другая история. Там, помимо ударной техники рук, есть ещё и ударная техника ног, борьба, удушающие. Когда в твоём распоряжении есть только ударная техника, то бой больше становится похож на шахматы, в которые я играл крайне мало. Поэтому предстоящий бой — это вызов для меня. Поэтому я очень серьёзно подходил к тренировочному процессу. И, надеюсь, то, что я наработал, мне удастся показать в ринге.

Я уже имею достаточно большой опыт выступления на самых больших международных площадках и на турнирах самого высокого уровня. Поэтому уже давно научился владеть своими эмоциями. Есть такое состояние, когда можешь перегореть, но я его от себя уже давно убрал и знаю, как с этим бороться.

Для того чтобы визуализировать то, что будет происходить на ринге, мне достаточно времени на разминке. За полчаса до боя можно подумать о том, как будешь вести поединок. А сейчас не вижу смысла забивать себе голову этим», — приводит слова Минакова портал Legalbet.