Майк Тайсон: не очень хорошо помню бой с Джейком Полом, будто бы немного отключился

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, легендарный американский атлет Майк Тайсон рассказал, что плохо помнит поединок с соотечественником и блогером Джейком Полом. Бой состоялся 16 ноября и завершился победой Пола единогласным решением судей.

«Я не очень хорошо помню этот бой, будто бы немного отключился. Помню, как вернулся [в угол] после первого раунда, а Джейк (кланяется). Это последнее, что я помню. Всё произошло слишком быстро, как по волшебству. Восемь раундов пролетели быстро. Я не устал, не вспотел, просто ничего не понял», — приводит слова Тайсона портал Bloody Elbow.