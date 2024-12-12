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Майк Тайсон: не очень хорошо помню бой с Джейком Полом, будто бы немного отключился

Майк Тайсон: не очень хорошо помню бой с Джейком Полом, будто бы немного отключился
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, легендарный американский атлет Майк Тайсон рассказал, что плохо помнит поединок с соотечественником и блогером Джейком Полом. Бой состоялся 16 ноября и завершился победой Пола единогласным решением судей.

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Джейк Пол (W) — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 08:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
UD
Майк Тайсон

«Я не очень хорошо помню этот бой, будто бы немного отключился. Помню, как вернулся [в угол] после первого раунда, а Джейк (кланяется). Это последнее, что я помню. Всё произошло слишком быстро, как по волшебству. Восемь раундов пролетели быстро. Я не устал, не вспотел, просто ничего не понял», — приводит слова Тайсона портал Bloody Elbow.

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