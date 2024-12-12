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Илия Топурия собирается оставить титул вакантным и перейти в лёгкий вес — тренер

Илия Топурия собирается оставить титул вакантным и перейти в лёгкий вес — тренер
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Хорхе Климент, являющийся главным тренером действующего чемпиона UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузина Илии Топурии, сообщил, что его подопечный планирует подняться в лёгкий вес (до 70 кг) и продолжить карьеру в этой категории.

«На самом деле, я думаю, Илия ненавидит гонять в этот вес. Он делал это много раз, и каждый раз ему становится делать это сложнее. Илия больше не хочет сгонять вес, поэтому хочет перейти в лёгкий дивизион. Он считает своей оптимальной категорией 70 кг.

В начале своей карьеры Илия выступал в весе до 61 кг. Он был молод, знаете ли. Но тело со временем меняется: в 20 лет у вас одно тело, в 25 — другое, а в 30 — совершенно иное. Ваша мышечная масса всегда увеличивается, и вес становится труднее сбросить.

Мы приняли данное решение, поскольку Илия хочет чувствовать себя комфортнее. Предполагаю, если он перейдёт в другую весовую, пояс станет вакантным», — приводит слова Климента портал Bloody Elbow.

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