Ковингтон: я — самое большое имя в ММА. Одолею Бакли и стану следующим претендентом

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон считает, что победа над соотечественником Хоакином Бакли сделает его следующим претендентом на титул UFC в категории до 77 кг.

«Я сломаю Бакли пополам, сломаю ему все кости. Хоакин уже никогда не будет прежним после этого поединка. Этот парень понятия не имеет [что его ждёт]. Бакли никогда не дрался и не встречался [в октагоне] с таким, как я. Это будет тяжёлая ночь для него.

Моё имя всегда фигурирует в титульной гонке. Я — самое большое имя в этом виде спорта, в полусреднем весе нет других звёзд, кроме меня. После того как я одержу победу, стану следующим претендентом на титул», — приводит слова Ковингтона портал Bloody Elbow.