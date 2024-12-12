Тренер Илии Топурии назвал его потенциальных соперников в лёгком весе

Хорхе Климент, являющийся главным тренером действующего чемпиона UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузина Илии Топурии, назвал потенциальных соперников, с которыми мог бы подраться его подопечный в лёгком весе.

«Мне нравится, как Чарльз Оливейра относится к этому виду спорта. Он обладает отличным уровнем ударной техники. Но думаю, что Илия — с другой планеты, поскольку владеет чем-то вроде «анти-джиу-джитсу». Проблема с Оливейрой в том, что он слишком много использует руки в ударной технике, а руки Илии очень опасны.

Они проведут поединок в стойке. Возможно, Чарльз попытается схватить его и взять ему спину или что-то в этом роде, но Илия остановит его и продолжит работать на ногах. Когда они встретятся, он вырубит его.

Думаю, Дастин интересовался этим поединком. Это ещё один громкий матч для Илии. Это был бы отличный бой. У Порье очень хорошие навыки и ударная техника. Он крепкий парень, но Илия обладает лучшей ударной техникой, а также превосходит его в борьбе. Знаю, что у Дастина очень хорошее джиу-джитсу. Думаю, что Илия может нокаутировать его.

В принципе, лучший вариант — это поединок с первым номером рейтинга. Но если такой возможности нет, то почему бы и не встретиться с кем-то другим? Илия готов сразиться с кем угодно, кто захочет драться в мае», — приводит слова Климента портал Bloody Elbow.