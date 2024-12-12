Хоакин Бакли: чувствую, что обхожу Шавката в титульной гонке

Топовый боец UFC, выступающий в полусреднем весе, американец Хоакин Бакли считает, что подерётся за титул чемпиона UFC в категории до 77 кг быстрее, чем непобеждённый казахский боец Шавкат Рахмонов.

«Чувствую, что обхожу Шавката в титульной гонке прямо сейчас. Этот парень часто получает травмы, с ним всегда что-то случается, поэтому он, возможно, даже не примет бой с чемпионом. В итоге этот шанс дадут мне и я буду драться с Белалом Мухаммадом в следующем году.

Прежде всего результат должен говорить за меня. Я не могу выйти и победить раздельным решением судей. Мне это не нужно. Но если я выйду и сделаю то, что умею делать, то есть добьюсь нокаута, тогда мне удастся получить право оспаривать титул», — приводит слова Бакли портал Bloody Elbow.