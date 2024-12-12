Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Александр Усик назвал топ-5 лучших боксёров в мире, не включив в список Бетербиева

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Александр Усик озвучил топ-5 лучших боксёров в мире на данный момент в интервью порталу DAZN.

Топ-5 лучших боксёров в мире на данный момент по версии Усика.

1. Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО).

2. Сауль Альварес (62-2-2, 39 КО).

3. Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

4. Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО).

5. Наоя Иноуэ (28-0, 25 КО).

Напомним, следующий поединок Усик проведёт против бывшего чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе британца Тайсона Фьюри. Их бой состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и станет главным событием боксёрского вечера.

Ранее Владимир Хрюнов поделился прогнозом на реванш Усика и Фьюри.