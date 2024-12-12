Энтони Джошуа дал прогноз на реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри

Бывший чемпион мира по боксу по версии IBF, WBA, WBO, IBO в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа дал прогноз на реванш между соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком. Их бой состоится 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Это будет конкурентный бой в начале. Но, в конце концов, чувствую, что Александр Усик снова одержит победу. Этот парень мастер своего дела. Он победит, поскольку является одним из лучших в мире», — приводит слова Джошуа портал Boxing Insider.

Напомним, победу в первом поединке, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде, одержал украинский атлет раздельным решением судей.