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Энтони Джошуа дал прогноз на реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри

Энтони Джошуа дал прогноз на реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри
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Бывший чемпион мира по боксу по версии IBF, WBA, WBO, IBO в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа дал прогноз на реванш между соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком. Их бой состоится 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

«Это будет конкурентный бой в начале. Но, в конце концов, чувствую, что Александр Усик снова одержит победу. Этот парень мастер своего дела. Он победит, поскольку является одним из лучших в мире», — приводит слова Джошуа портал Boxing Insider.

Напомним, победу в первом поединке, который состоялся 18 мая в Эр-Рияде, одержал украинский атлет раздельным решением судей.

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