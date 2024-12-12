Представлен постер к турниру UFC 311, который возглавит бой между Махачевым и Царукяном

Пресс-служба UFC на своей странице в социальных сетях опубликовала официальный постер к турниру UFC 311, который состоится 18 января в городе Лос-Анджелес (США). Главным поединком турнира станет реванш между действующим обладателем титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым и топовым армянским бойцом Арманом Царукяном.

В соглавном событии турнира пройдёт бой между чемпионом UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузином Мерабом Двалишвили и непобеждённым российским бойцом Умаром Нурмагомедовым.

Фото: Пресс-служба UFC

Напомним, в первом поединке между Исламом и Арманом, который состоялся 20 апреля 2019 года на турнире UFC Fight Night 149, победу единогласным решением судей по итогу трёх раундов одержал россиянин.