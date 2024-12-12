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Александр Емельяненко: всё ещё не знаю, с кем буду драться 21 декабря

Александр Емельяненко: всё ещё не знаю, с кем буду драться 21 декабря
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что по-прежнему не в курсе, кто будет его соперником на турнире NFL 2, который состоится 21 декабря в Республике Ингушетия.

«Я всё ещё не знаю, с кем буду драться 21 декабря. Всегда говорил, мне без разницы с кем драться», — сказал Емельяненко в прямом эфире на странице лиги NFL в социальных сетях.

Емельяненко 43 года. Россиянин не проводил официальных боёв по правилам MMA с 2021 года, когда на турнире AMC Fight Nights 106 уступил удушающим приёмом в первом раунде бразильцу Марсио Сантосу.

В мае 2023 года на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Александр встречался с представителем поп-ММА Евгением Ершовым. Их поединок стал главным событием вечера. Емельяненко победил болевым приёмом во втором раунде.

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