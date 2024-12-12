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Емельяненко — о споре с Кремлёвым на квартиру: я в форме, не пью. Не надо верить слухам

Емельяненко — о споре с Кремлёвым на квартиру: я в форме, не пью. Не надо верить слухам
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Легендарный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на признание его президентом IBA Умаром Кремлёвым проигравшим в споре.

В январе текущего года Кремлёв и Емельяненко заключили спор на то, что российский боец получит квартиру, если в течение года будет вести трезвый образ жизни. На днях Кремлёв рассказал, что Александр не смог победить.

«Я в форме, не пью. Пишите Умару Назаровичу Кремлёву, что я в хорошей форме. Не знаю, почему он так сказал. Я уже говорил, не надо верить слухам. Ему рассказали что-то, но так не спорят. Мне дороже отношения с людьми, а не материальное. Если Кремлёв считает, что я не нуждаюсь в квартире, то легко от неё откажусь», — сказал Емельяненко в прямом эфире на странице лиги NFL в социальных сетях.

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