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«Слишком много клоунадничал». Тайсон Фьюри — о поражении от Александра Усика

«Слишком много клоунадничал». Тайсон Фьюри — о поражении от Александра Усика
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Бывший чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри объяснил, почему проиграл первый поединок Александру Усику. Их бой состоялся 18 мая в Эр-Рияде и завершился победой украинца раздельным решением судей.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Тайсон Фьюри - Александр Усик (W)
19 мая 2024, воскресенье. 01:05 МСК
Тайсон Фьюри
Окончено
SD
Александр Усик

«Я больше всех шутил, чем кто-либо в поединке на таком высоком уровне. Это отвлекло меня. Возможно, если бы я меньше шутил и больше был сконцентрирован на самой победе, то одержал бы верх. Я слишком много клоунадничал. В реванше буду действовать умно и хитро. Если поймаю Усика, то прикончу его. Чуть меньше шуток и больше концентрации [это секрет успеха].

Дело не столько в том, что Усик выполнил свой план правильно. Это я был более уставшим, стал апатичным, понимаете? Бросал удары, не думая о том, что делаю. Это не потому, что он так здорово действовал, а потому, что я совершил ошибку. И всё», — приводит слова Фьюри портал Mirror.

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