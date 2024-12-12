«Слишком много клоунадничал». Тайсон Фьюри — о поражении от Александра Усика

Бывший чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри объяснил, почему проиграл первый поединок Александру Усику. Их бой состоялся 18 мая в Эр-Рияде и завершился победой украинца раздельным решением судей.

«Я больше всех шутил, чем кто-либо в поединке на таком высоком уровне. Это отвлекло меня. Возможно, если бы я меньше шутил и больше был сконцентрирован на самой победе, то одержал бы верх. Я слишком много клоунадничал. В реванше буду действовать умно и хитро. Если поймаю Усика, то прикончу его. Чуть меньше шуток и больше концентрации [это секрет успеха].

Дело не столько в том, что Усик выполнил свой план правильно. Это я был более уставшим, стал апатичным, понимаете? Бросал удары, не думая о том, что делаю. Это не потому, что он так здорово действовал, а потому, что я совершил ошибку. И всё», — приводит слова Фьюри портал Mirror.