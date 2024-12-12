Дю Плесси: бой с Хамзатом Чимаевым обсуждался. Думаю, у UFC возникли проблемы с ним

Чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси рассматривает непобеждённого чеченского бойца Хамзата Чимаева следующим претендентом.

«По моему мнению, бой с Хамзатом был бы намного масштабнее и интереснее. Я раньше не участвовал в таком. Он непобеждён, хотя Стрикленд настоящий зверь в октагоне. Этот бой снова станет настоящим хитом, с нетерпением его жду.

Предложение о поединке с Хамзатом лежало на столе. Мы говорили об этом. Думаю, у UFC возникли проблемы с Хамзатом, но не уверен. Свою роль также сыграло время. Но были разговоры. Я сказал, что это тот бой, который хочу получить, так что давайте сделаем это. Им не удалось организовать его. Так что Стрикленд — это тот бой, который они сделали.

Ходят слухи, что Хамзат будет присутствовать на бое против Стрикленда 8 февраля. Не знаю, насколько это правда. Если это так, то, полагаю, он будет следующим претендентом. Я собираюсь победить Шона Стрикленда, а затем Хамзата», — приводит слова дю Плесси портал MMAJunkie.