Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, непобеждённый украинец Александр Усик назвал величайшего боксёра в истории.

«Величайшим в истории является Мохаммед Али», — сказал Усик в интервью порталу DAZN.

Напомним, следующий поединок Усик проведёт против бывшего чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе британца Тайсона Фьюри. Их бой состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и станет главным событием боксёрского вечера.

В своём профессиональном рекорде украинский атлет имеет 22 победы, из которых 14 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Кроме того, он является олимпийским чемпионом, чемпионом Европы и мира по боксу в весе до 91 кг.

Ранее Усик назвал топ-5 лучших боксёров в мире на данный момент.