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На Майка Тайсона подали в суд за нарушение сделки. С него требуют взыскать $ 1,5 млн

На Майка Тайсона подали в суд за нарушение сделки. С него требуют взыскать $ 1,5 млн
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Кипрская компания «Medier» подала судебный иск на бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе американца Майка Тайсона. Об этом сообщает портал Middle Easy.

Согласно имеющейся информации, Тайсон разорвал соглашение с «Medier» по продвижению игорной компании «Rabona», которую представляет кипрская компания. «Железный Майк», как сообщается, отменил сделку в марте, когда был объявлен бой с Джейком Полом. Поэтому компания подала на Тайсона в суд и его бизнес «Tyrannic», требуя компенсации на $ 1,5 млн. Сторона Майка Тайсона пока не комментировала данную ситуацию. Иск был подан в суд Лондона в октябре.

Представители «Medier» считают, что американский боксёр разорвал сделку, поскольку сама компания нарушила правила. Однако в судебных документах указано, что причиной разрыва контракта Тайсон назвал нарушение условий со стороны «Medier».

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