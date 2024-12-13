Стали известны результаты взвешивания Александра Шлеменко и Анатолия Токова

Бывший чемпион Bellator в среднем весе россиянин Александр Шлеменко и экс-претендент на титул чемпиона Bellator в категории до 84 кг Анатолий Токов прошли взвешивание в преддверии своего реванша. Их поединок должен стать главным событием номерного турнира RCC 21, который пройдёт 14 декабря в Екатеринбурге.

Александр Шлеменко показал на весах 84,15 кг, Анатолий Токов — 83,65 кг.

Первый бой между Александром и Анатолием состоялся 13 октября 2018 года на турнире Bellator 208, который прошёл в США. Тогда победу одержал Токов единогласным решением судей.

Шторм выступает на профессиональном уровне с 2004 года. За это время он одержал 66 побед, потерпел 15 поражений, один поединок был признан несостоявшимся, а другой — ничьей решением судей. Токов, в свою очередь, имеет в своём активе 32 победы и три поражения.

Шлеменко и Токов провели первый стердаун перед реваншем: