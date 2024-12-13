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Бой Дениса Беринчика и Кейшона Дэвиса возглавит вечер бокса 14 февраля в США

Бой Дениса Беринчика и Кейшона Дэвиса возглавит вечер бокса 14 февраля в США
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Чемпион мира по версии WBO в лёгком весе 36-летний украинец Денис Беринчик проведёт свою первую защиту титула в поединке против 25-летнего американского непобеждённого проспекта Кейшона Дэвиса в главном событии боксёрского вечера от промоутерской компании Top Rank, который пройдёт 14 февраля в США.

Напомним, Беринчик завоевал свой титул в мае 2024 года в США, где победил раздельным решением судей экс-чемпиона мира в трёх весовых категориях Эммануэля Наваррете.

Что касается Дэвиса, то он последний бой провёл в ноябре 2024 года, победив там нокаутом во втором раунде аргентинца Густаво Даниэля Лемоса.

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