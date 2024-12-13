Российский тяжеловес Мурад Алиев впечатлил Леннокса Льюиса своей яркой победой в Германии

12 декабря в Гамбурге (Германия) прошёл вечер профессионального бокса, приуроченный к Конгрессу WBC (Всемирному боксёрскому совету), который проходил там с 10 по 12 декабря.

Главным событием шоу стал бой российского тяжеловеса с французским гражданством Мурада Алиева против итальянца Давиде Брито. Поединок был остановлен в шестом раунде, после того как Мурад неоднократно отправлял своего соперника в нокдаун в доминирующем стиле, чем впечатлил бывшего абсолютного чемпиона мира Леннокса Льюиса, находившегося в зале. От увиденного нокдауна Льюис подскочил с места и стал ярко выражать свои эмоции окружающим его людям.

Для Алиева эта победа стала уже 13-й в 13 поединках и 10-й досрочной.