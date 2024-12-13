Илия Топурия прокомментировал возможный переход в лёгкий дивизион

Чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия высказался по поводу возможного перехода в лёгкую весовую категорию.

«Я не оставлю титул вакантным. Решение о переходе в следующую категорию — исключительно моё. У меня ещё не было никаких переговоров с UFC, так что ничего ещё не решено. Хватит праздновать, потому что я никуда не ухожу. Я покорил свой дивизион и сделаю то же самое в следующем», — написал Топурия на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Топурия свой последний бой проводил в октябре 2024 года, где он победил нокаутом в третьем раунде экс-чемпиона UFC в полулёгком весе Макса Холлоуэя.