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Себастьян Фундора хочет провести унификацию титулов с Теренсом Кроуфордом

Себастьян Фундора хочет провести унификацию титулов с Теренсом Кроуфордом
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Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом среднем весе Себастьян Фундора заявил о желании провести объединение титулов с действующим обладателем пояса по версии WBA Теренсом Кроуфордом.

«Мне бы очень хотелось провести с ним бой. У него есть титул WBA, а я мечтаю стать абсолютным чемпионом мира, как и моя сестра [Габриэла Фундора], поэтому мне нужно пройти его.

Мы встречались здесь, в Гамбурге [на ежегодном Конгрессе WBC, который проходил там с 10 по 12 декабря]. Мы встречались с ним в Нью-Йорке перед его боем со Спенсом. Мы фотографировались с ним. Он отличный парень, талантливый боксёр, но бизнес есть бизнес. Мы говорили с ним о бое, когда встречались в Канастоте. Посмотрим, случится ли наш бой в будущем», — приводит слова Фундоры BoxingScene.

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