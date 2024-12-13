Тимофей Цзю скоро сыграет свадьбу со своей возлюбленной

Бывший чемпион мира в первом среднем весе Тимофей Цзю рассказал о том, что в скором времени сыграет свадьбу со своей возлюбленной Александрой Константин.

«Мне очень повезло с девушкой. Мы вместе уже восемь лет — пора связать себя узами брака. Я так долго занимаюсь спортом… Раньше я был женат на боксе. Но первый раз в жизни я могу сказать: моя девушка идёт для меня на первом месте. Такие вот дела», — сказал Цзю в беседе с Джеем Маккалистером на его YouTube-канале.

Напомним, Цзю свой последний бой проводил в октябре 2024 года, где он потерпел поражение техническим нокаутом в третьем раунде от ныне действующего чемпиона мира по версии IBF россиянина Бахрама Муртазалиева.