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Тимофей Цзю скоро сыграет свадьбу со своей возлюбленной

Тимофей Цзю скоро сыграет свадьбу со своей возлюбленной
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Бывший чемпион мира в первом среднем весе Тимофей Цзю рассказал о том, что в скором времени сыграет свадьбу со своей возлюбленной Александрой Константин.

«Мне очень повезло с девушкой. Мы вместе уже восемь лет — пора связать себя узами брака. Я так долго занимаюсь спортом… Раньше я был женат на боксе. Но первый раз в жизни я могу сказать: моя девушка идёт для меня на первом месте. Такие вот дела», — сказал Цзю в беседе с Джеем Маккалистером на его YouTube-канале.

Напомним, Цзю свой последний бой проводил в октябре 2024 года, где он потерпел поражение техническим нокаутом в третьем раунде от ныне действующего чемпиона мира по версии IBF россиянина Бахрама Муртазалиева.

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