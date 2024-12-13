Спарринг-партнёр Артура Бетербиева сделал прогноз на его реванш с Биволом

Бывший спарринг-партнёр абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе россиянина Артура Бетербиева британский проспект второго среднего веса Каллум Симпсон дал свой прогноз на предстоящий реванш Бетербиева с экс-чемпионом мира в полутяжёлом весе Дмитрием Биволом.

«Их первый бой прошёл так, как я и ожидал, в плане стилистики. Но я думал, что Бетербиев будет оказывать больше давления. Если бы он действовал именно так, то, думаю, смог бы поймать его одним из ударов. Темп боя не менялся все 12 раундов. Если бы он хоть раз взвинтил темп, то одержал бы досрочную победу. Но он этого не делал.

Мне кажется, что реванш будет проходить в таком же ключе, как и первый бой. Но где-то в седьмом или восьмом раунде Бетербиев всё же нажмёт педаль газа и победит досрочно», — сказал Симпсон на YouTube-канале Pro Boxing Fans.

Напомним, реванш Бетербиева и Бивола состоится 22 февраля 2025 года в Саудовской Аравии.