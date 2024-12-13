Результаты взвешивания всех участников турнира RCC 21

Сегодня, 13 декабря, в Екатеринбурге состоялась официальная процедура взвешивания всех участников турнира по смешанным единоборствам RCC 21, где главным событием шоу станет реванш между экс-чемпионом Bellator Александром Шлеменко и бывшим бойцом Bellator Анатолием Токовым.

Представляем вашему вниманию результаты взвешивания всех участников турнира:

(лёгкий вес, до 70,3 кг)

71,40 кг | Евгений Марков

71,60 кг | Магди Алигаджиев

(полулёгкий вес, до 65,8 кг)

65,90 кг | Игорь Шардаков

66,30 кг | Илья Фомин

(полусредний вес, до 77,1 кг)

77,35 кг | Никита Кондратов

77,60 кг | Павел Мустафин

(средний вес, до 83,9 кг)

84,20 кг | Мухаммед-Афанди Асипов

84,10 кг | Адриано Родригес

(полулёгкий вес, до 65,8 кг)

66,05 кг | Максим Фукс

66,15 кг | Ахмед Саралиев

(полулёгкий вес, до 65,8 кг )

66,75 кг | Абдулмалик Мугидинов

66,90 кг | Нуртилек Жалынбеков

(полулёгкий вес, до 65,8 кг )

66,15 кг | Александр Трескин

66,25 кг | Александр Осетров

(полусредний вес, до 77,1 кг)

77,35 кг | Александр Васильев

76,95 кг | Сергей Денисов

(полусредний вес, до 77,1 кг)

77,40 кг | Темирхан Темирханов

77,15 кг | Жуниор Луис

(лёгкий/промежуточный вес, до 73 кг)

72,60 кг | Тимур Нагибин

72,95 кг | Жайро Пачеко

(лёгкий вес, до 70,3 кг)

72,75 кг | Владимир Токов

72,70 кг | Милсон Кастро

(полусредний вес, до 77,1 кг)

77 кг | Борис Медведев

77,50 кг | Александр Бутенко

(полутяжёлый вес, до 93 кг)

93,25 кг | Иван Штырков

92,65 кг | Ясубей Эномото

(средний вес, до 83,9 кг)

84,15 кг | Александр Шлеменко

83,65 кг | Анатолий Токов