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Результаты взвешивания всех участников турнира RCC 21

Результаты взвешивания всех участников турнира RCC 21
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Сегодня, 13 декабря, в Екатеринбурге состоялась официальная процедура взвешивания всех участников турнира по смешанным единоборствам RCC 21, где главным событием шоу станет реванш между экс-чемпионом Bellator Александром Шлеменко и бывшим бойцом Bellator Анатолием Токовым.

Представляем вашему вниманию результаты взвешивания всех участников турнира:

(лёгкий вес, до 70,3 кг)
71,40 кг | Евгений Марков
71,60 кг | Магди Алигаджиев

(полулёгкий вес, до 65,8 кг)
65,90 кг | Игорь Шардаков
66,30 кг | Илья Фомин

(полусредний вес, до 77,1 кг)
77,35 кг | Никита Кондратов
77,60 кг | Павел Мустафин

(средний вес, до 83,9 кг)
84,20 кг | Мухаммед-Афанди Асипов
84,10 кг | Адриано Родригес

(полулёгкий вес, до 65,8 кг)
66,05 кг | Максим Фукс
66,15 кг | Ахмед Саралиев

(полулёгкий вес, до 65,8 кг )
66,75 кг | Абдулмалик Мугидинов
66,90 кг | Нуртилек Жалынбеков

(полулёгкий вес, до 65,8 кг )
66,15 кг | Александр Трескин
66,25 кг | Александр Осетров

(полусредний вес, до 77,1 кг)
77,35 кг | Александр Васильев
76,95 кг | Сергей Денисов

(полусредний вес, до 77,1 кг)
77,40 кг | Темирхан Темирханов
77,15 кг | Жуниор Луис

(лёгкий/промежуточный вес, до 73 кг)
72,60 кг | Тимур Нагибин
72,95 кг | Жайро Пачеко

(лёгкий вес, до 70,3 кг)
72,75 кг | Владимир Токов
72,70 кг | Милсон Кастро

(полусредний вес, до 77,1 кг)
77 кг | Борис Медведев
77,50 кг | Александр Бутенко

(полутяжёлый вес, до 93 кг)
93,25 кг | Иван Штырков
92,65 кг | Ясубей Эномото

(средний вес, до 83,9 кг)
84,15 кг | Александр Шлеменко
83,65 кг | Анатолий Токов

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