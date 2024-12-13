Генри Сехудо высказался о потенциальном поединке с Александром Пантожей

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо дал комментарий по поводу возможного боя против действующего обладателя титула UFC в наилегчайшем весе Александра Пантожи.

«Я готов провести такой бой, если это заинтересует руководство UFC и Пантожу. Я даже готов подраться с ним в Бразилии, чтобы он там склонил голову. Мне нравится этот парень, он добрейший души человек, я восхищаюсь им как чемпионом, но ради пояса я готов на всё», — приводит слова Сехудо Sportskeeda.

Напомним, Пантожа в начале декабря 2024 года провёл успешную третью защиту своего пояса, победив удушающим приёмом во втором раунде Кая Асакуру.