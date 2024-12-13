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«Я победил». Александр Волков доволен своим выступлением в реванше с Ганом

«Я победил». Александр Волков доволен своим выступлением в реванше с Ганом
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Российский тяжеловес UFC Александр Волков по-прежнему уверен в том, что сделал достаточно для победы в реванше с бывшим обладателем временного титула UFC в тяжёлом весе Сирилем Ганом.

«Так здорово, в 36 лет, спустя почти пять десятков профессиональных боев, без малого 30 лет в спорте, всё ещё ощущать себя молодым и перспективным! Мало того что ощущать, слышать это от большинства людей, которых я встречаю.

Надо сказать, что моё окружение, семья, тренера, друзья – помогают мне развиваться, верить в себя и не опускать руки! Я победил! Буду побеждать и развиваться дальше! Спасибо всем, кто рядом!» — написал Волков на своей странице в социальной сети.

Напомним, Волков проиграл Гану раздельным судейским решением по итогам всей дистанции боя на турнире UFC 310, который состоялся в начале декабря в Лас-Вегасе.

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