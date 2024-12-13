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Хоакин Бакли рассказал об ожиданиях от боя с Колби Ковингтоном

Хоакин Бакли рассказал об ожиданиях от боя с Колби Ковингтоном
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Американский полусредневес UFC Хоакин Бакли дал комментарий по поводу предстоящего поединка с Колби Ковингтоном, с которым возглавит турнир UFC on ESPN 63.

«О бойцах всегда судят по их последним боям, и я хочу сказать, что Колби выглядел не так уж и хорошо в своём последнем бою. По мне, так он был лучше против Масвидаля или Рафаэля дос Аньоса. Он там диктовал свои правила, доминировал в лучших своих боевых кондициях.

Да, я слышал, что он говорил о том, что годовой перерыв взял для того, чтобы стать лучше. Но даже его идеальная версия не сравнится со мной», — приводит слова Бакли MMA Fighting.

Напомним, турнир UFC on ESPN 63 состоится 14 декабря в Тампе (США) и станет заключительным турниром организации в уходящем 2024 году.

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