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Реванш Матеуша Гамрота и Рафаэля Физиева может состояться 1 февраля в Саудовской Аравии

Реванш Матеуша Гамрота и Рафаэля Физиева может состояться 1 февраля в Саудовской Аравии
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Польский легковес UFC Матеуш Гамрот и азербайджанский боец Рафаэль Физиев могут провести реванш между собой на очередном турнире UFC, который пройдёт 1 февраля в Саудовской Аравии. Об этом сообщает портал Red Corner MMA на своей странице в социальных сетях.

Напомним, первый бой между этими бойцами состоялся в сентябре 2023 года и тогда победу техническим нокаутом во втором раунде одержал Гамрот. После этого поединка Физиев больше не появлялся в октагоне.

Что касается Гамрота, то он после победы над Физиевым успел провести два поединка. Сначала в марте 2024 года он победил единогласным решением судей Рафаэля дос Аньоса, а затем проиграл раздельным решением судей в бою с Дэном Хукером.

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