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Матеуш Гамрот отреагировал на новость о возможном реванше с Физиевым

Матеуш Гамрот отреагировал на новость о возможном реванше с Физиевым
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Польский легковес UFC Матеуш Гамрот оперативно отреагировал на новость о его возможном реванше с Рафаэлем Физиевым 1 февраля в Саудовской Аравии, отметив, что эта информация ложная.

«Фейковые новости», — написал Гамрот на своей странице в социальных сетях под скриншотом новости о его возможном реванше с Физиевым.

Напомним, первый бой между этими бойцами состоялся в сентябре 2023 года и тогда победу техническим нокаутом во втором раунде одержал Гамрот. С той поры Физиев так и не проводил поединков, в то время как Гамрот успел провести два боя. Сначала он одолел экс-чемпиона UFC в лёгком весе Рафаэля дос Аньоса, а затем проиграл Дэну Хукеру.

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