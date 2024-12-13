Сергей Воробьёв не смог победить Мэйсона Смита в Австралии

Сегодня, 13 декабря, во Флемингтоне (Австралия) состоялся вечер профессионального бокса, где в главном событии шоу известный российский боксёр первого среднего дивизиона Сергей Воробьёв провёл бой против местного бойца Мэйсона Смита. На кону боя стоял вакантный титул чемпиона Австралии в первом среднем весе.

Поединок был запланирован на 10 раундов и прошёл всю отведённую дистанцию. Сергей делал упор на работу вторым номером и периодически взвинчивал темп, нагружая голову и корпус своего соперника. Смит же постоянно шёл вперёд и доносил до цели свои атаки, несмотря на пропущенные встречные удары.

В конечном итоге судьи объявили ничью, которая стала для Воробьёва уже второй подряд. До этого в апреле 2024 года он свёл вничью поединок с Уэсом Каппером.