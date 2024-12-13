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Артём Резников не сможет принять участие в турнире ACA 182

Артём Резников не сможет принять участие в турнире ACA 182
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Казахстанский боец, выступающий в полусреднем дивизионе лиги АСА, Артём Резников (20-8) не сможет принять участие в реванше с Юсуфом Раисовым (21-3) на турнире ACA 182, который состоится 15 декабря в Москве. Причиной тому стали проблемы со здоровьем Резникова за несколько дней до шоу. Об этом официально сообщает пресс-служба АСА.

Помимо Резникова, файткард турнира АСА 182 покинул и Узаир Абдураков, и его запланированный бой против Устармагомеда Гаджидаудова также отменён.

Стоит отметить, что руководство приняло решение не искать замену участникам в максимально короткий срок и эти бои официально отменены.

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