Руководство лиги АСА прокомментировало срыв боёв Резникова и Абдуракова

Вице-президент Лиги ACA Асланбек Бадаев дал комментарий по поводу отмены двух поединков основного карда турнира АСА 182, который состоится 15 декабря в Москве.

«Резников снялся с боя по состоянию здоровья, у него вирус. Также будет отменён бой россиян Узаира Абдуракова и Устармагомеда Гаджидаудова из-за проблем со здоровьем у Абдуракова. Наши врачи сделали всё, что могли, чтобы предотвратить острое состояние Абдуракова, но его забрали в больницу, сейчас его состояние нормализовалось. По поводу того, пройдут ли эти бои в дальнейшем, говорить преждевременно. Нам очень обидно, что это произошло за два дня до события, для нас это шок. Однако турнир ACA 182 продолжает быть насыщенным, хоть он немного потерял свой блеск, уверен, что болельщики получат удовольствие от него», — приводит слова Бадаева пресс-служба Лиги АСА.

Напомним, казахстанский полусредневес Артём Резников должен был провести реванш с Юсуфом Раисовым, а российский полусредневес Узаир Абдураков планировал встретиться с Устармагомедом Гаджидаудовым.