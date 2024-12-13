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Кевин Джонсон: Джейк Пол никогда никого не побьёт по-настоящему

Кевин Джонсон: Джейк Пол никогда никого не побьёт по-настоящему
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45-летний американский и российский боксёр-профессионал, гейткипер, выступающий в тяжёлой весовой категории, и бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжёлом весе Кевин Джонсон высказался по поводу поединка между легендарным бывшим абсолютным чемпионом в тяжёлом весе Майком Тайсоном и американским блогером Джейком Полом.

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Джейк Пол (W) — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 08:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
UD
Майк Тайсон

«Я, конечно, смотрел бой Тайсона и Пола. Думаю, Майк просто захотел срубить деньжат. В этом вся суть этого боя. И он это сделал. Но, несмотря на все разговоры, Тайсон — легенда. Он прошёл всё в своё время, однако он до сих пор на ринге. И мало того, что он просто сделал это, так Майк сделал это с учётом всех трудностей и запретов.

Джейк Пол никогда никого не побьёт по-настоящему. Я бы легко вырубил Пола в пяти раундах. Поэтому я своего мнения по поводу Тайсона не изменю. Он всегда будет легендой для меня. Майк за свою карьеру достиг всего», — приводит слова Джонсона издание Legalbet.

Боксёрский бой между Полом и Тайсоном состоялся 16 ноября этого года и прошёл все запланированные восемь раундов (каждый раунд по две минуты). Поединок завершился победой блогера единогласным решением судей.

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