Майк Тайсон — про бой с Джейком Полом: зачем я это сделал?

58-летний легендарный американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории, бывший абсолютный чемпион в тяжёлом весе и один из самых известных и узнаваемых спортсменом в истории Майк Тайсон рассказал о своём диалоге с женой — Лакией Спайсер — на следующий день после поединка со своим соотечественником и звёздным блогером Джейком Полом.

«На следующий день после поединка я проснулся и спросил свою жену: «Зачем я это сделал? Я просто не понимаю, что, чёрт возьми, происходит!» — приводит слова Тайсона издание Sport Bible.

Боксёрский бой между Полом и Тайсоном состоялся 16 ноября этого года и прошёл все запланированные восемь раундов (каждый раунд по две минуты). Поединок завершился победой блогера единогласным решением судей.