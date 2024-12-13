Хирн — о реванше Фьюри и Усика: никто в здравом уме не назовёт Тайсона фаворитом

Британский промоутер Эдди Хирн высказался о предстоящем реванше между звёздным и бывшим чемпионом WBC, IBF, WBA, WBO, IBO Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком. Их бой состоится 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«На мой взгляд, и уверен, что не только мне, но и вообще кому-либо в здравом уме будет трудно назвать Тайсона Фьюри фаворитом и победителем реванша с Усиком. В то же время, полагаю, это будет невероятно близкий бой. Идентичный их первой схватке.

Но я просто думаю, что с тем, какую форму Усика мы наблюдали в первом бою, с его способностью учиться и изучать соперника, очень трудно ставить против него. Фьюри, конечно, способен победить, однако для этого ему необходимо сделать что-то экстраординарное. И хотя мы уже видели раньше в его исполнении нечто подобное, очень сложно не выбрать Усика фаворитом и в этом бою», — приводит слова Хирна talkSport.

Напомним, первый поединок между Фьюри и Усиком состоялся 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинского атлета раздельным решением судей. Реванш Александра и Тайсона состоится 21 декабря также в Эр-Рияде и станет главным событием боксёрского вечера.