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Шлеменко рассказал, что помогает находиться ему в хорошей физической форме

Шлеменко рассказал, что помогает находиться ему в хорошей физической форме
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Звёздный российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator в среднем весе (до 84 кг) Александр Шлеменко рассказал, что помогает находиться ему в хорошей физической форме.

Прочие бои 2024. RCC 21
Александр Шлеменко — Анатолий Токов
14 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Александр Шлеменко
Не началось
Анатолий Токов

«В правильном питании, в ребятах, которые мне помогают. В постоянном слежении за собой. Постоянно прохожу техническое обслуживание, можно так сказать. Естественно, постоянно взаимодействую с врачами. А как ты будешь, если с ними не взаимодействуешь.

Во-первых, я сам занимаюсь спортивной медициной. По первому образованию я – специалист по восточным видам единоборств. Я учился в Институте физической культуры в Омске, проходил спортивную медицину. И сейчас продолжаю изучать. Сейчас ведь несложно быть умным. Знания необходимо искать, это же несложно. Проще сказать: «Да, я уже старый. Ничего не получается». У меня, например, получается. У меня никогда в жизни не было такого ярко выраженного пресса. А сейчас он появился к 40 годам. Мне приятно, что я ломаю стереотипы. Слабаки нам рассказывают сказки, что у нас ничего не получится. Ну, у вас не получится – у нас получится», — сказал Александр Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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