Звёздный российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator в среднем весе (до 84 кг) Александр Шлеменко рассказал, что помогает находиться ему в хорошей физической форме.

«В правильном питании, в ребятах, которые мне помогают. В постоянном слежении за собой. Постоянно прохожу техническое обслуживание, можно так сказать. Естественно, постоянно взаимодействую с врачами. А как ты будешь, если с ними не взаимодействуешь.

Во-первых, я сам занимаюсь спортивной медициной. По первому образованию я – специалист по восточным видам единоборств. Я учился в Институте физической культуры в Омске, проходил спортивную медицину. И сейчас продолжаю изучать. Сейчас ведь несложно быть умным. Знания необходимо искать, это же несложно. Проще сказать: «Да, я уже старый. Ничего не получается». У меня, например, получается. У меня никогда в жизни не было такого ярко выраженного пресса. А сейчас он появился к 40 годам. Мне приятно, что я ломаю стереотипы. Слабаки нам рассказывают сказки, что у нас ничего не получится. Ну, у вас не получится – у нас получится», — сказал Александр Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.