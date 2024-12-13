Шлеменко: «Русская трибуна» – лучшее, что случалось с фанатами в единоборствах

40-летний российский боец смешанного стиля, представитель средней весовой категории Александр Шлеменко высказался о «Русской трибуне».

«Русская трибуна» – лучшее, что случалось с фанатами в единоборствах. Конечно, это хорошо. Мы сейчас благодаря «русской трибуне» сформировали пул людей, которые ходят на турниры, покупают билеты, убирают за собой мусор. В отместку другим, которые этого не делают. Которые болеют без грязи, не кидают в людей бутылками, как некоторые невоспитанные. Они заполняют стадионы, пропагандируют наш вид спорта. Наконец-то есть болельщики, которые постоянно поддерживают бойцов. Это же только плюсы. Но есть и те, которые это не поддерживают, пытаются сказать, что это плохо. Делают это в силу своей глупости. В силу того, что они что-то не догоняют. Но если ты чего-то не понимаешь, просто следи за словами. Или спроси у более старших, более умных людей. Они тебе расскажут, как жить правильно.

Лучшее мерило – время, инерция. Везде есть инерция. Я знаю, что я делаю. И для чего я это делаю. А так… Этот про меня что-то говорит, тот», — сказал Александр Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.