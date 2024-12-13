Шлеменко: быть громоотводом очень тяжело. Я помог в становлении очень многих молодых ребят

Звёздный российский боец смешанного стиля, экс-чемпион Bellator в среднем весе (до 84 кг) Александр Шлеменко отреагировал на ненавистные комментарии в свой адрес.

«Говорили, что всё захватывают поп-MMA. Ну и что? Они что-то захватили? Я же сразу говорил, что ничего не будет. А вообще, из-за того, что я себя так веду – мне тяжело. Я же весь хейт собираю. Затрагиваю моменты, которые людям непонятны, не нравятся. И через какое-то время все признают правоту. А сколько вы на меня кричали, сколько на меня ушатов помоев вылили в тот момент, когда я это произнёс. Я прекрасно осознаю, что на мне тяжёлая миссия. Миссия преподавателя, наставника. Но знаю её результаты. Есть много людей, которые живут правильно. И я даже не про алкоголь говорю. Алкоголь – это самая верхушка айсберга. Там же и другие моменты есть. Особенно нравственные. А там ведь дети. Это всё идёт в нагрузку. Речь и о поп-MMA, и об отношении к трэш-току. Делишься этим, ловишь хейт. И расстраиваешься от того, что мало людей делают так же. Тяжело идти таким путём. Проще сидеть на двух стульях – и нашим, и вашим. Собирать весь хайп и радоваться. Но я, например, не такой. У меня своя дорога. И я считаю, она правильная.

Быть громоотводом очень тяжело. Я помог в становлении очень многих молодых ребят… А чем они мне отплатили? Я не жду от них ничего. Не делай добра – не получишь зла. Конечно, это тяжело. Ты жертвуешь своей карьерой, проседаешь, распыляешься. Но я такой, я русский человек. Я всегда таким был. Я всегда был за общее. Улица мне как объяснила? Будь за общее, и всё будет хорошо. Но сейчас все переходят на личности и гребут в одно рыло. Я их не осуждаю, это их выбор. Но когда наступит время отвечать перед Вселенной, перед богом, они обвинят кого? Того, у кого всё хорошо. Потому что ты помогаешь людям не для них, ты себе делаешь хорошую карму. А судный день всё расставит», — сказал Александр Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.