Логан Пол заявил о завершении реслинг-карьеры

29-летний американский блогер, актёр, боксёр и рестлер федерации World Wrestling Entertainment (WWE) Логан Пол во время трансляции на своём YouTube-канале заявил, что завершил карьеру в профессиональном реслинге.

Один из подписчиков Логана спросил, совершит ли он своё появление на главном шоу WWE — WrestleMania весной 2025 года. На что Пол ответил: «Нет, конечно, меня там не будет. Братан, я завязал с этим. Я теперь отец!»

В эпизоде Raw от 21 февраля 2022 года стало известно, что Пол стал партнёром Миза по команде, которая выступит против Рея Мистерио и Доминика Мистерио на WrestleMania 38. Поединок на шоу стал дебютным для Пола в реслинге. В команде с Мизом они победили Мистерио, однако после матча Миз напал на Пола. В июне того же года Логан подписал многолетнее соглашение с WWE, а в 2024-м подписал новый трёхлетний контракт с зарплатой $ 5 млн в год.

За свою карьеру в WWE Пол стал чемпионом США. Свой последний поединок провёл летом на шоу SummerSlam, где проиграл титул ЛА Найту.

Логан — старший брат Джейка Пола — присутствовал в углу Джейка во время поединка с Майком Тайсоном.