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«Такие люди удар не держат». Шлеменко — о конфликте со Штырковым

«Такие люди удар не держат». Шлеменко — о конфликте со Штырковым
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40-летний российский боец смешанного стиля, представитель средней весовой категории Александр Шлеменко рассказал о своём конфликте с атлетом RCC Иваном Штырковым.

Прочие бои 2024. RCC 21
Александр Шлеменко — Анатолий Токов
14 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Александр Шлеменко
Не началось
Анатолий Токов

«Я про таких людей и сказал. Бог им судья! Мне что, нужно ему что-то объяснять? Вселенная – очень жёсткая. Она жёстко бьёт, намного жёстче. Неважно, как ты бьёшь. Важно, как ты держишь удар. Как двигаешься. А такие люди удар не держат. И их ещё за эти поступки спросят. Не я спрошу. Кто-то спросит, спросит жизнь. Не бывает ничего другого, придётся отвечать», — сказал Александр Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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