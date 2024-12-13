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Шлеменко высказался о предстоящем реванше с Токовым

Шлеменко высказался о предстоящем реванше с Токовым
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Звёздный российский боец смешанного стиля, бывший обладатель чемпионского титула Bellator в среднем весе (до 84 кг) Александр Шлеменко высказался о предстоящем реванше с соотечественником и также экс-бойцом промоушена Bellator Анатолием Токовым.

Прочие бои 2024. RCC 21
Александр Шлеменко — Анатолий Токов
14 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Александр Шлеменко
Не началось
Анатолий Токов

«Нет, это не принципиальное противостояние. Конечно, приятно в реванше подраться. Но, наверное, это единственная причина, по которой я согласился с ним выступать. Всё», — сказал Александр Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Их поединок должен стать главным событием номерного турнира RCC 21, который пройдёт 14 декабря в Екатеринбурге. Первый бой между Александром и Анатолием состоялся 13 октября 2018 года на турнире Bellator 208, который прошёл в США. Тогда победу одержал Токов единогласным решением судей.

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