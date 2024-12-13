Шлеменко высказался о предстоящем реванше с Токовым

Звёздный российский боец смешанного стиля, бывший обладатель чемпионского титула Bellator в среднем весе (до 84 кг) Александр Шлеменко высказался о предстоящем реванше с соотечественником и также экс-бойцом промоушена Bellator Анатолием Токовым.

«Нет, это не принципиальное противостояние. Конечно, приятно в реванше подраться. Но, наверное, это единственная причина, по которой я согласился с ним выступать. Всё», — сказал Александр Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Их поединок должен стать главным событием номерного турнира RCC 21, который пройдёт 14 декабря в Екатеринбурге. Первый бой между Александром и Анатолием состоялся 13 октября 2018 года на турнире Bellator 208, который прошёл в США. Тогда победу одержал Токов единогласным решением судей.