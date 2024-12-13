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Результаты взвешивания участников турнира UFC on ESPN 63 — Тампа

Результаты взвешивания бойцов турнира UFC on ESPN 63: Ковингтон и Бакли — одинаковый вес
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Бойцы, которые примут участие в ночь на 15 декабря в Лас-Вегасе (США) на «Ти-Мобайл Арене» в заключительном турнире этого года UFC on ESPN 63 в Тампе, прошли взвешивание перед событием.

Основной кард:

Главный бой вечера: Колби Ковингтон (77,56 кг) — Хоакин Бакли (77,56 кг);

Со-главный: Каб Суонсон (66,22 кг) — Билли Куарантилло (66,22 кг);

Манел Капе (56,69 кг) — Бруно Силва (57,15 кг);

Витор Петрино (92,75 кг) — Дастин Джейкоби (93,21 кг);

Адриен Янез (61,68 кг) — Даниэль Маркос (61,68 кг)

Навахо Стирлинг (93,44 кг) — Джордж Токкос (93,44 кг)

Прелимы:

Майкл Джонсон (70,76 кг) — Оттман Азайтар (70,76 кг)

Хоэль Альварес (70,76 кг) — Драккар Клозе (70,76 кг)

Шон Вудсон (65,99 кг) — Фернандо Падилья (65,99 кг)

Майлз Джонс (66,22 кг) — Фелипе Лима (66,22 кг)

Миранда Маверик (57,15 кг) — Джейми-Лин Хорт (57,15 кг)

Дэйви Грант (61,68 кг) — Рамон Таверас (61,68 кг)

Жозефин Линдгрен Кнутссон (52,61 кг) vs Пьера Родригес (52,61 кг).

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