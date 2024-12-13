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Шлеменко: 100 побед – цель. Очень сложная, можно сказать, несбыточная

Шлеменко: 100 побед – цель. Очень сложная, можно сказать, несбыточная
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Звёздный российский боец смешанного стиля, бывший обладатель чемпионского титула Bellator в среднем весе (до 84 кг) Александр Шлеменко рассказал о своих дельнейших спортивных целях.

«Бой с Магомедом Исмаиловым – цель? Нет, не цель. Захочет – проведём. Не захочет… Я за ним бегать не собираюсь. А 100 побед – цель. Очень сложная цель. Можно сказать, несбыточная. Но идём к ней. Главное, что я уже первый в СНГ по количеству боёв. Я отлично себя чувствую и хорошо выгляжу», — сказал Александр Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Свой следующий поединок Шлеменко проведёт на турнире RCC 21, который пройдёт 14 декабря в Екатеринбурге. Его реванш с Анатолием Токовым должен стать главным событием.

Прочие бои 2024. RCC 21
Александр Шлеменко — Анатолий Токов
14 декабря 2024, суббота. 20:30 МСК
Александр Шлеменко
Не началось
Анатолий Токов
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