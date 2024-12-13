Шлеменко: 100 побед – цель. Очень сложная, можно сказать, несбыточная

Звёздный российский боец смешанного стиля, бывший обладатель чемпионского титула Bellator в среднем весе (до 84 кг) Александр Шлеменко рассказал о своих дельнейших спортивных целях.

«Бой с Магомедом Исмаиловым – цель? Нет, не цель. Захочет – проведём. Не захочет… Я за ним бегать не собираюсь. А 100 побед – цель. Очень сложная цель. Можно сказать, несбыточная. Но идём к ней. Главное, что я уже первый в СНГ по количеству боёв. Я отлично себя чувствую и хорошо выгляжу», — сказал Александр Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Свой следующий поединок Шлеменко проведёт на турнире RCC 21, который пройдёт 14 декабря в Екатеринбурге. Его реванш с Анатолием Токовым должен стать главным событием.