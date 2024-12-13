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Бывшему бойцу UFC угрожает срок в 18 лет лишения свободы

Бывшему бойцу UFC угрожает срок в 18 лет лишения свободы
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40-летний бразильский боец смешанного стиля, мастер бразильского джиу-джитсу, обладатель чёрного пояса, бывший участник ростера UFC Винни Магальяйнс был арестован в США.

«Боец ответит по трём обвинениям, связанным с вооружёнными преступлениями. Он будет задержан по крайней мере до слушания 23 декабря 2024 года. Винни был арестован 7 декабря в Лас-Вегасе. Кроме того, согласно сообщению, основанному на полицейском отчёте, три преступления были зарегистрированы как «нападение с применением огнестрельного оружия» и связаны с тремя предполагаемыми жертвами, которым боец угрожал. Причиной стал спор с участием семьи его бывшей жены.

Сама бывшая жена Винни Магальяйнса имеет защиту, установленную судом при их разводе: Винни не имеет права к ней приближаться. И эта защитная мера быть расширена в зависимости от того, что произошло. Наказание за совершённые преступления может достигать 18 лет лишения свободы», — сообщило издание Globo.

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